Devre arası transfer döneminde boşta kalan futbolcular

Son yılların en yoğun devre arası transfer dönemi geride kaldı.

Gelen ve gidenlerin yanı sıra bu transfer döneminde herhangi bir kulüple sözleşme imzalamayan oyuncuların sayısı da bir hayli fazla.

Bu futbolcuların başında uzun yıllar Galatasaray forması giydikten sonra tek sezon Göztepe forması giyen Sabri Sarıoğlu var. Sabri Sarıoğlu gibi Süper Lig geçmişi parlak olan birçok isim bu transfer döneminde kendisine kulüp bulamadı.

O futbolcuların listesi şu şekilde:

Sabri Sarıoğlu, Volkan Şen, Ersan Adem Gülüm, Emanuel Emenike, Serdar Kurtuluş, Pablo Martin Batalla, Serdar Kesimal, Olcan Adın, Florentin Pogba, Gökhan Ünal, Kerim Zengin, Kadir Bekmezci