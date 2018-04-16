Devre arasında Arda Turan-Hasan Şaş gerilimi

Galatasaray, Başakşehir'i 2-0 yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Maç kadar merak edilen bir başka konu da Arda Turan'ın sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıkacak olmasıydı.

HASAN ŞAŞ'TAN SÖZLÜ SALDIRI

Arda Turan maç önünde ve maç esnasında Galatasaray taraftarları tarafından çeşitli şekillerde protesto edildi. Ancak karşılaşmanın devre arasında bir başka olay daha yaşandı.

Arda Turan hakem Halil Umut Meler'e bir pozisyonu anlatırken Hasan Şaş'tan sözlü saldırı geldi.

Arda'ya bağıran Hasan Şaş, "Efendi ol. Ayıp" dedi. Şaş'ın öfkesi üzerine araya Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak girdi.







