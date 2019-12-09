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Süper Lig görünümü

Süper Lig'de ilk yarının bitimine 3 hafta kaldı. Puan durumu, kalan maçlar ve gol krallığı yarışını sizler için derledik.

| Haber Merkezi
Süper Lig görünümü
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Süper Lig'de 14. hafta maçları, Kayserispor-Ç.Rizespor karşılaşması dışında tamamlandı.

Bu sezon oynadığı futbolla göz dolduran Sivasspor liderliğini sürdürürken, Kasımpaşa'yı son dakika golüyle yenen Beşiktaş 6'da 6 yaparak 2. sıraya yükseldi.

Antalya'ya deplasmanda 3 atan Trabzonspor haftayı 3. sırada kapattı. Denizlispor ile berabere kalan Başakşehir ise 4. sıraya geriledi.

25 puanı bulunan Fenerbahçe 5., hemen arkasından gelen Galatasaray ise 6. sırada yer alıyor.

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

Beşiktaş'ın kalan maçları:
BtcTürk Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe (D)
Gençlerbirliği

Galatasaray'ın kalan maçları:
Ankaragücü
Göztepe (D)
Antalyaspor

Fenerbahçe'nin kalan maçları:
Sivasspor (D)
Beşiktaş
Ç.Rizespor (D)

Trabzonspor'un kalan maçları:
Denizlispor
Konyaspor (D)
Kayserispor

Başakşehir'in kalan maçları:
Konyaspor
Kayserispor (D)
Kasımpaşa

GOL KRALLIĞI YARIŞI

Öte yandan zirve yarışı kadar gol krallığı mücadelesi de oldukça çekişmeli geçiyor. 9'ar golü bulunan Jahovic, Sörloth, Cisse ve Vedat Muriç zirvede yer alırken, 8 gol atan Stancu bu 4 ismin hemen arkasından geliyor.


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