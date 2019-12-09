Süper Lig görünümü

Süper Lig'de 14. hafta maçları, Kayserispor-Ç.Rizespor karşılaşması dışında tamamlandı.
Bu sezon oynadığı futbolla göz dolduran Sivasspor liderliğini sürdürürken, Kasımpaşa'yı son dakika golüyle yenen Beşiktaş 6'da 6 yaparak 2. sıraya yükseldi.
Antalya'ya deplasmanda 3 atan Trabzonspor haftayı 3. sırada kapattı. Denizlispor ile berabere kalan Başakşehir ise 4. sıraya geriledi.
25 puanı bulunan Fenerbahçe 5., hemen arkasından gelen Galatasaray ise 6. sırada yer alıyor.
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Beşiktaş'ın kalan maçları:
BtcTürk Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe (D)
Gençlerbirliği
Galatasaray'ın kalan maçları:
Ankaragücü
Göztepe (D)
Antalyaspor
Fenerbahçe'nin kalan maçları:
Sivasspor (D)
Beşiktaş
Ç.Rizespor (D)
Trabzonspor'un kalan maçları:
Denizlispor
Konyaspor (D)
Kayserispor
Başakşehir'in kalan maçları:
Konyaspor
Kayserispor (D)
Kasımpaşa
GOL KRALLIĞI YARIŞI
Öte yandan zirve yarışı kadar gol krallığı mücadelesi de oldukça çekişmeli geçiyor. 9'ar golü bulunan Jahovic, Sörloth, Cisse ve Vedat Muriç zirvede yer alırken, 8 gol atan Stancu bu 4 ismin hemen arkasından geliyor.