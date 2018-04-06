Kadınlar Copa America B Grubu maçında Ekvador'la Venezuela karşı karşıya geldi. 1-0 sona eren maça Venezuelalı Deyna Castellanos'un frikik golü damga vurdu.
DEYNA'DAN MÜTHİŞ FRİKİK GOLÜ
Mücadelenin 39. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına Deyna Castellanos geçti. Castellos'un uzak mesafeden mükemmel vuruşu üst direğe çarparak ağlarla buluştu.
Deyna Castellanos'tan muhteşem frikik golü - İZLE
Deyna Castellanos turnuvanın en güzel gollerinden birine imza atarken, Venezuela'ya da 3 puanı getirdi.