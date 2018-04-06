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Deyna Castellanos'tan muhteşem frikik golü

Deyna Castellanos, Venezuela ile Ekvator arasında oynanan Kadınlar Copa America mücadelesinde attığı frikik golüyle herkesi kendisine hayran bıraktı.

Deyna Castellanos'tan muhteşem frikik golü
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Kadınlar Copa America B Grubu maçında Ekvador'la Venezuela karşı karşıya geldi. 1-0 sona eren maça Venezuelalı Deyna Castellanos'un frikik golü damga vurdu.

DEYNA'DAN MÜTHİŞ FRİKİK GOLÜ

Mücadelenin 39. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına Deyna Castellanos geçti. Castellos'un uzak mesafeden mükemmel vuruşu üst direğe çarparak ağlarla buluştu.

Deyna Castellanos'tan muhteşem frikik golü - İZLE

Deyna Castellanos turnuvanın en güzel gollerinden birine imza atarken, Venezuela'ya da 3 puanı getirdi.

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