Di Francesco: Cengiz bir boğayı devirir

Oynadığı son 6 maçta 6 gol, 1 asist kaydederek bir anda tüm dikkatleri üstüne çeken Roma'nın yıldızı Cengiz Ünder, İtalya'da manşetleri süslemeye devam ediyor.
ANTRENÖRÜ CENGİZ'DEN MEMNUN
Roma Tenik Direktörü Di Francesco, milli futbolcunun performansından oldukça memnun. İtalyan teknik adam, basına yaptığı açıklamada Cengiz'den övgü dolu sözlerle bahsetti.
"BİR BOĞAYI DEVRİVEBİLECEĞİNE BAHSE GİRERİM"
İtalya'da yayım yapan Il Messaggero gazetesinin sürmanşetten verdiği habere göre Di Francesco milli futbolcu hakkında "Onun bir boğayı devireceği üzerine bahse girerim." ifadelerini kullandı.