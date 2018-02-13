Di Francesco: İtalya basını Cengiz'den özür dilesin

Cengiz Ünder'in profesyonelliğini çok sevdiğini aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Bana Cengiz gibi sorumluluk alan oyuncular lazım. Önemli oyuncular ancak maçı değiştirebilir. O, muazzam oynadı. Fiziksel olarak da iyi duruma geldi, eksikliğini yaşadığı özgüvenini kazandı" dedi.

"CENGİZ'İ RAHAT BIRAKSINLAR"

20 yaşındaki yıldızın haksız eleştirilere uğradığını anımsatan Di Francesco, "İtalya’da genç oyuncuların gelişmesine ilişkin sabır göstermiyoruz. Oysa onlara şans vermeli ve onların gelişmesini beklemeliyiz. Cengiz üzerinde çok çalıştım, ona güvendim. Onun, genç takımında bile oynayacak yeteneğe sahip olmadığını söyleyenler vardı. Şimdi tüm bu eleştiriler için Cengiz’den özür dilemeli ve onu rahat bırakmalıyız" diye konuştu.

Cengiz'i Roma'nın efsanelerinden Vincenzo Montella'ya benzeten tecrübeli çalıştırıcı, "Cengiz şut atmak için doğmuş gibi. Şut tarzı ve bir anda hızlanması Montella gibi, aynı değerde" dedi. 2000-01 sezonunda Roma'da Montella ile oynayan Di Francesco ayrıca "Bazen bireysel yetenekler ve hamleler en az takım oyunu kadar gerekli" diye ekledi.