Di Francesco ve Monchi, Sevilla'da buluşuyor

Fatih Terim: Burada puan bırakmak beni çok üzdü

Ersun Yanal: Belki de G.Saray'ı şampiyonluktan ettik

Taha Tokyo'da ya tamam ya devam diyecek

1 Salah, Liverpool'dan ayrılmak istiyor İspanyol basını Mo Salah'ın Kloop'la yaşadığı tartışmanın ardından takımdan ayrılmak istediğini kulübe bildirdiğini yazdı.

2 Beşiktaşlı futbolcuların Instagram paylaşımları Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları, Instagram'dan yaptıkları paylaşımlarla takipçilerine eğlenceli anlar yaşattılar.

3 Fatih Terim'in Kayserispor maçı 11'i netleşti Galatasaray'da Kayserispor mücadelesi hazırlıkları devam ediyor. İlk 11'de zorunlu olarak 3 değişiklik yapacak olan Fatih Terim, oyuncularından erken gol bulmalarını istedi.

4 Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nden yine elendi Son 3 sezonda transfere 608 milyon euro harcayan Pep Guardiola'nın takımı Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla çeyrek finale çıkabildi.

5 Galatasaray Yunan orta saha Samaris'i istiyor Stoke City, Badou Ndiaye için Galatasaray'dan 10 milyon euro istedi. Bu parayı ödeyecek bütçesi olmayan sarı-kırmızılı takım, rotasını Benfica forması giyen Andreas Samaris'e çevirdi.

6 Fenerbahçe'de gönderilecek 10 futbolcu Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, 10 isimle yollarını ayıracak. Bu futbolcuların 5'i, Comolli'nin sezon başında transfer ettiği futbolcular.

7 Caner Erkin yeni sözleşme imzalıyor Beşiktaş, deneyimli sol bek Caner Erkin sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatacak.

8 Galatasaraylı Diagne sertlikten şikayetçi Galatasaray'ın eleştirilen futbolcusu Diagne, rakiplerinin kendisine karşı çok sert oynadığını ve bu sebepten dolayı gol atamadığını ifade etti.

9 Jalsor Soriano rakibinin karnına tekme attı Asya Kupası'nda Kaya FC sahasında PSM'ye 2-1 mağlup oldu. Kaya forması giyen Jalsor Soriano, rakibinin karnına attığı tekme sonrası oyundan atıldı.