Di Francesco ve Monchi, Sevilla'da buluşuyor

Roma ile yollarını ayıran Eusebio Di Francesco'nun Sevilla'nın yeni teknik direktörü olacağı iddia edildi. Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre İtalyan teknik adam, Sevilla'ya gelip sportif direktör Monchi ile buluştu.
ÖNCE ROMA, SONRA SEVILLA
Sezon başında Monchi ile Eusebio Di Francesco, Roma'da birlikte görev almışlardı. İkilinin yolunun bu kez Sevilla'da kesiştiği ve yeni sezonda Sevilla'nın teknik direktörünün Eusebio Di Francesco olacağı belirtildi.
İspanyol Mundo Deportivo gazetesi ise Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde yola Joaquin Caparros ile devam edeceğini söyledi.