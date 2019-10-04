Di Maria: Messi hepimizi ağlattı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden undefined Paris Saint-Germain'in Arjantinli yıldızı Angel Di Maria, vatandaşı Lionel Messi hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

Angel Di Maria, 2019 Copa America'da Brezilya'ya yarı finalde elendikleri maçın ardından Lionel Messi'nin etkileyici bir konuşma yaptığını açıkladı.

"YILLARDIR BİRLİKTE OYNUYORMUŞUZ GİBİ HİSSETTİK"

Angel Di Maria'nın açıklamaları şu şekilde:

"Brezilya'ya elendiğimizde Messi çok güzel bir konuşma yaptı. Messi, kurduğumuz takımla gurur duymamız gerektiğini vurguladı. Yıllardır birlikte oynuyormuşuz gibi hissettik. İlk günden beri aynı yöne doğru kürek çektiğimizi söyledi. Gençlerin takıma duyduğu bağlılıktan ötürü gurur duyduğunu ve Copa America'da olmayı sonuna kadar hak ettiklerini dile getirdi."

"Messi'nin konuşması bittiğinde herkes gözyaşlarına boğuldu. Sözleri herkesin, özellikle gençlerin kalbine dokundu"