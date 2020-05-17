Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

1 Alvaro Montero, Beşiktaş'ı takibe aldı Yeni sezon için kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinde olan Alvaro Montero, Instagram'dan siyah-beyazlıları takibe aldı.

2 Diaby: Avrupa'da kalmak istiyorum Beşiktaş'ın kiralık sözleşmesini yenilemeyerek Sporting Lizbon'a göndermesine kesin gözüyle bakılan Diaby'nin, menajerine transferiyle ilgili tercihlerini ilettiği öğrenildi.

3 Erol Bulut: Ali Koç'un saydığı özellikler bende var Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

4 Emery: Mesut Özil'in kaptan olmasını futbolcular istemedi İngiliz ekibi Arsenal'ın eski teknik direktörü Unai Emery, Mesut Özil hakkında sert eleştirilerde bulundu.

5 Fenerbahçe'de Ali Koç'un gözü gurbetçilerde Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Almanya'da forma giyen Ahmet Kutucu ve Kenan Karaman'ı listeye aldığı öğrenildi.

6 Fatih Terim'den 20 yıl önceki Fatih Terim'e mektup Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunun 20. yılında teknik direktör Fatih Terim, 20 yıl önceki kendisine bir mektup yazdı ve tüm eleştirilere de yanıt verdi.

7 Almanlar, Bundesliga'daki temas görüntülerini es geçmedi Koronavirüs nedeniyle bir süredir ligleri askıya alan ülkelerden olan Almanya'da futbol geri döndü ancak sahadaki temas görüntüleri sporseverlerin tepkisini de çekti.

8 Falcao sosyal mesafe kuralını eleştirdi Kolombiyalı yıldız Falcao, gol sevinçlerinde futbolcuların sarılmasının yasaklanmasını eleştirdiği bir paylaşım yaptı.

9 Bundesliga 2'de ilginç görüntü Karlsruher SC ile Darmstadt 98 arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Bir futbolcunun, kendisine el uzatan rakibinin elini 'koronavirüs var' diyerek havada bırakması izleyenleri güldürdü.