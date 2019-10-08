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Diaby'den Abdullah Avcı'ya 'daha iyi olacağım' sözü

Alanyaspor maçının ikinci yarısında oyuna girip yıldızlaşan Abdoulay Diaby, karşılaşmanın ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Diaby, "Uyum sürecini atlattım" dedi.

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Beşiktaş, Alanyaspor'u 2-0 devirip kötü gidişe son verirken maçın yıldızı Abdoulay Diaby'ydi.

İkinci yarıda Adem Ljajic'in yerine oyuna dahil olan yıldız oyuncu, gösterdiği etkili performansı 1 golle süsledi.

"ÇOK DAHA İYİ BİR DİABY GÖRECEKSİNİZ HOCAM"

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın özel olarak tebrik ettiği 28 yaşındaki futbolcu, "Uyum sürecini atlatmaya başladım. Milli takım arasının ardından çok daha iyi bir Diaby göreceksiniz" ifadeleriyle hocasına daha iyi performansların sözünü verdi.

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