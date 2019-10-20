Diaby'nin kaçırdığı gollere Caner'in tepkisi

Abdullah Avcı yönetiminde kötü bir grafik çizen Beşiktaş, dün akşam Ankara'da 2 puan daha bıraktı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

CANER ERKİN ÇOK KIZDI

Siyah-beyazlı ekibin Ankaragücü karşısında galibiyete en çok yaklaştığı pozisyonu ise Diaby cömertçe harcadı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Mücadelenin 86. dakikasında ceza sahasında topla buluşan Diaby, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderemedi. Son derece kötü bir vuruş yapan tecrübeli futbolcunun şutu, defanstan geri döndü.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Siyah-beyazlı futbolcular kaçan gol sonrası adeta yıkıldı. Diaby, bu kez uzatma bölümünde başka bir fırsatı daha değerlendiremeyince deneyimli sol bek Caner Erkin takım arkadaşına küfretti. Caner Erkin'in Diaby'ye, "A.... k.... çocuğu" dedi anlar kameralara yansıdı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Öte yandan maçın son bölümünde Caner Erkin, Atiba ile de tartıştı.