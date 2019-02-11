Diagne 1 gol daha atarsa F.Bahçe'yi yakalayacak

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Sahasında ağırladığı bordo-mavilileri 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Başakşehir'le arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.
DİAGNE KRALLIĞA KOŞUYOR
Dün ilk kez Galatasaray forması giyen yeni transfer Diagne ise penaltıdan rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Attığı golle gol sayısını 21'e çıkaran Diagne, adım adım krallığa koşuyor. Senegalli golcü 1 gol atarsa Fenerbahçe'in toplam gol sayısına ulaşacak.
Diagne'nin ardından ikinci sırada yer alan Rodallega'nın gol sayısı ise 11.