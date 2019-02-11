Diagne 1 gol daha atarsa F.Bahçe'yi yakalayacak Galatasaray formasıyla ilk kez rakip fileleri havalandıran Diagne, gol sayısını 21'e çıkardı. Senegalli forvet, 1 gol daha atarsa Fenerbahçe'yi yakalayacak. 11.02.2019 - 08:34