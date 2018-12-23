Diagne, 3 büyüklerin golcülerine bedel

KRALSPOR

Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı 4-1 yenerken, Diagne attığı 2 golle galibiyette başrol oynadı. Gol sayısını 20'ye çıkaran deneyimli forvet, 3 büyüklerde forma giyen santraforların toplamı kadar golü rakip filelere bıraktı.

17 MAÇTA 20 GOL ATARAK TEK BAŞINA ZİRVEDE

İlk yarıda 29 puan toplayarak zirve yarışının içinde yer alan Kasımpaşa'nın başarısında en büyük pay Diagne'ye ait. Attığı 20 golle rekorları altüst eden Senegalli forvetin krallık yarışındaki en yakın rakibi 8 kez rakip fileleri havalandıran Rodallega. 3 büyüklerin forvetleri ise adeta dökülüyor.

3 BÜYÜKLERİN FORVETLERİ TOPLAM 20 GOL ATTI

Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş golcü sorunu yaşıyor. Geçen sezon Gomis, sarı-kırmızılı ekip adına tek başına 29 gol atarken, bu yıl en golcü isim olan Eren'in gol sayısı 6. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın durumu da Galatasaray'dan farklı değil.

Beşiktaş'ın en skorer ismi 5 golle Mustafa Pektemek, Fenerbahçe'nin ise 3 gol atabilen Frey.

Ligin ilk yarısında 3 büyüklerdeki santraforların performansı:

Eren Derdiyok: 6

Mustafa Pektemek: 5

Frey: 3

Love: 3

Güven Yalçın: 2

Slimani: 1

Soldado: 0

Larin: 0

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen 8 santrafor toplam 20 gol atarken, Kasımpaşalı Diagne bu sayıya tek başına ulaştı.