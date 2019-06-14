Diagne Al Shabab'a transfer oluyor

Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan 12.8 milyon euroya transfer ettiği Mbaye Diagne Suudi Arabistan'a transfer oluyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

30 golle gol kralı olsa da beklentileri tam olarak karşılayamayan 27 yaşındaki futbolcu için Al Shabab'dan 13 milyon euroluk bir teklif geldiği öğrenildi.

Cimbom'un Diagne için 15 milyon euro istediği öğrenilirken, pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

YENİ TAKIM ARKADAŞLARINI TAKİBE ALDI

Aradaki farkın kısa zamanda kapanması beklenirken, Diagne de sosyal medyadan Al Shabab'taki futbolcuları takip etmeye başladı.

Suudi Arabistan ekibinin oyuncularından Bubuacarr Steve Trawally ve Hassan Muath'ı Instagram'dan ekleyen Diagne, sonrasında da Trawally'nin fotoğrafını paylaşıp 'My bro' (kardeşim) yazdı.

Transferin kısa süre içerisinde noktalanması bekleniyor.