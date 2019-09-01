Diagne, Anderlecht'e yakın

Falcao'yu kadrosuna katan Galatasaray, aylardır göndermeye çalıştığı Diagne'yi de elden çıkarmaya yakın.

KULÜPLER ANLAŞTI, SIRA DİAGNE'DE

Yahoo Sports France'ın haberine göre Belçika ekibi Anderlecht ile Galatasaray, Senegalli oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya vardı. Diagne, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacak.

Anderlecht, sarı-kırmızılı ekibe 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 8 milyon euro olacak.

İki kulüp transferde anlaşma sağlarken, son sözü Diagne söyleyecek. 27 yaşındaki oyuncu Anderlecht ile görüşecek.

Galatasaray'ın ardından Diagne de Anderlecht ile anlaşma sağlarsa imzalar atılacak ve deneyimli golcü Belçika'nın yolunu tutacak.