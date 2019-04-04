Diagne: Aptal insanların çenesini kapatacağım

Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne, henüz beklentileri karşılayamadı.

Ligin ilk yarısında 20 gol atan Senegalli forvet, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 8 maçta rakip fileleri sadece 3 kez havalandırabildi.

Son olarak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da vasatı aşamayan 27 yaşındaki futbolcu, oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ıslıklandı.

ÇENENİZİ KAPATACAĞIM

Kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından ateş püsküren Diagne, "Bazı saçma mesajlar alıyorum. Sokaklarda benim futboldan anlamadığımı düşünen aptal insanlar var. Ancak sezon sonu birçok insanın çenesinin kapanacağını göreceğiz. Konuşulmaya gerek olmayan birçok konu var ve onlar yalnızca kendi kendilerine konuşuyorlar" dedi.