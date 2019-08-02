Diagne Arabistan'a gitti

Finansal Fair-Play yaptırımı nedeniyle sattığı oyuncu bedeli kadar takviye yapabilen Galatasaray, Senegalli golcü Mbaye Diagne'den gelecek parayı bekliyordu.

Aylardır Suudi Arabistan kulüpleriyle görülen sarı-kırmızılıların nihayet Al Rayyan'la el sıkıştığı öğrenildi.

ARABİSTAN'A GİTTİ

Ayrıca Diagne'nin bavullarını toplayarak Arabistan'a gittiği ve kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

Afrika Kupası'nda Senegal ile final oynadığı için Cezayirli Feghouli ile birlikte henüz takıma katılmayan Diagne'nin, doğrudan Arabistan yolunu tutarak yeni takımına imza atması bekleniyor.