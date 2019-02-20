Diagne: Avrupa beni konuşacak

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 21 Şubat Perşembe günü deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek.

Son 32 turu ilk maçında rakibine 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, rövanş karşılaşmasında turu geçecek skoru almak için sahaya çıkacak.

Cimbom'un devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne ise bu zorlu maç öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Yeni takımıyla çıktığı 3 maçta etkili bir performans sergileyemeyen Senegalli futbolcu, sadece penaltıdan gol atabilmişti.

BU KEZ FARKLI OLACAK

"Benfica'yı bana bırakın" diyen 27 yaşındaki forvet, "Henüz beklentileri karşılayamadım ancak ikinci Benfica maçı farklı olacak. Atacağım gollerle galibiyeti getireceğim. UEFA Avrupa Ligi'nde herkes beni konuşacak"şeklinde konuştu.

Öte yandan İnstagram hesabından Portekiz yolculuğu öncesi çekilen bir fotoğrafını paylaşan golcü futbolcu, "Savaşa doğru yola çıktı" dedi.