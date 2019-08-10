Diagne ayrılmak için 9.5 milyon euro istiyor

Sarı-kırmızılı takım, devre arasında aldığı Diagne'yi elden çıkarmak için yoğun mesai harcıyor. Suudi Arabistan, İngiliz ve Rus takımlarıyla transfer görüşmesi yapan Senagalli isim, beklediği teklifi alamadığı için ayrılmıyor.

"SÖZLEŞMEMİN KARŞILIĞINI İSTİYORUM"

Galatasaray'dan 2 milyon 350 bin euro yıllık maaş alan 27 yaşındaki futbolcu kendisine teklif yapan kulüplerden en az 3 milyon euro maaş talep ediyor.

Parayı, transfer tercihinde birinci öncelik olarak gören Diagne, beklediği maaşı alamaması durumunda Galatasaray'da kalacağını kulübe iletti.

Sarı-kırmızılı ekibin futbolcusu olduğunu dile getiren deneyimli golcü, "Galatasaray ayrılmamı istiyorsa 4 yıllık kontratımın karşılığı olan 9.5 milyon euroyu vermeli. Yoksa takımda kalacağım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Diagne için 13 milyon euro bonservis bedeli istiyor.