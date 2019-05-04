Diagne: Beşiktaş'a golüm var

Devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a 11 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan ancak beklentilerin uzağında kalan Diagne, Beşiktaş derbisinde kendini affettireceğini ifade etti.

DERBİ ÖNCESİ İDDİALI KONUŞTU

28 golle krallık yarışında zirvede olan Senegalli isim, sarı-kırmızılı formayla 5'i penaltıdan olmak üzere 8 gol attı ancak performansıyla taraftarları adeta çileden çıkarıyor.

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla siyah-beyazlı ekibe 2 gol atan 27 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ı yine boş geçmeyeceğini söyledi.

Türkiye gazetesinin haberine göre Diagne, siyah-beyazlı takımın zayıf karnını, savunmalarının zaaflarını bildiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Beşiktaş'ı bana bırakın. Ligin ilk yarısında hat-trick yaptım ama bir golüm sayılmadı, onlara yine gol atacağım" şeklinde konuştu.