Diagne: Clement doğruları söylemiyor

Mbaye Diagne, Club Brugge'de kadro dışı kalmasının nedenlerini açıkladı.

Galatasaray'dan Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne'nin bonservisinin de alınması beklenirken, Belçika macerası beklenenden çok daha erken sona ermek üzere...

Kadro dışı kalmasının nedeni ile ilgili konuşan Mbaye Diagne, "Paris Saint-Germain maçında teknik direktör Clement, beni ısınmaya gönderdi. Isınırken yanına çağırdı, 'Oyuna gireceksin ve bize yardım edeceksin, anladın mı?' dedi. Birkaç dakika sonra oyuna girdim ve ceza sahası içerisinde düşürüldüm. Penaltı kazandık." dedi.

"O PENALTIYI NASIL KAÇIRDIĞIMA HALA İNANAMIYORUM"

"Senegal'de herkes bilir ki ben penaltı kaçırmam." diyerek sözlerini sürdüren Diagne, "O penaltıyı nasıl kaçırdığıma hala inanamıyorum. Ben penaltıyı atmadan önce takım kaptanı Hans Vanaken yanıma geldi. 'Penaltıyı kullanabilirim.' dedi. Ancak, ben kullanmak istedim ve kullandım." açıklamasını yaptı.

"KADRO DIŞI KALMAMIN NEDENİ PENALTI DEĞİL"

Mbaye Diagne, "Kadro dışı kalmamın tek nedeni o penaltı mı sanıyorsunuz? Değil. Ayrıca, Clement'in söyledikleri sonrasında yakasına yapıştım. Clement'in doğruları söylemediğini bilin" diyerek sözlerini noktaladı.