Diagne derbi öncesi iddialı: Finish Fener

Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Derbiye neredeyse 2 hafta olmasında rağmen ezeli rakipler maçın havasına girmeye başladı.
DİAGNE: FİNİSH FENER
Kasımpaşa'dan sarı-kırmızılı ekibe 11 milyon euro karşılığında transfer olan ancak beklentilerin çok altında kalan Diagne, derbi öncesi iddialı.
Instagram hesabından canlı yayın yapan Senegalli, bir çocuk hayranının, "Fener gol, Fener gol. Finish, finish..." şeklinde sözlerine, boğaz kesme hareketi yaparak, "Finish Fener, yes" diyerek cevap verdi.