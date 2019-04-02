1 Alex'in Fenerbahçe'ye önerdiği futbolcular Fenerbahçe'nin efsane kaptan Alex de Souza, sarı-lacivertli ekip için Breazilya'da oyuncu izliyor. Alex'in Ersun Yanal'a 8 futbolcu için rapor verdiği ifade ediliyor.

2 Derbi öncesi sarı kart sınırında bulunan futbolcular Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan F.Bahçe-G.Saray derbisi öncesi toplamda 10 futbolcu sınırda bulunuyor. Bu isimler hafta sonu oynanacak maçlarda kart görürse derbide cezalı duruma düşecek.

3 Beşiktaş, milli stoperleri istiyor Beşiktaş, yaz transfer döneminde milli stoperler Ömer Toprak ve Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

4 Galatasaray'a Muslera ve Belhanda'dan kötü haber Galatasaray'da Diagne ve Mitroglou'nun ardından Muslera da sakatlandı. Faslı futbolcu Belhanda ise gıda zehirlenmesi yaşadı.

5 İnan Kıraç'tan Cengiz'e: Mahkemede şahitlik ederim Mustafa Cengiz'in ibra edilmemesinin baş sorumlusu olarak gösterilen İnan Kıraç, ilginç açıklamalarda bulundu. Kıraç, bu kararın mahkemeden geri dönmesi için şahitlik bile yapabileceğini söyledi.

6 Isla'ya göre en iyisi Quaresma Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Isla, Türkiye'nin en iyisi olarak Quaresma'yı gösterdi.

7 Diagne derbi öncesi iddialı: Finish Fener Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında Kadıköy'de sarı-lacivertli ekibe gol atacağını söyledi.

8 Hakem futbolcuya yumruk attı Hollanda'nın alt liginde oynanan mücadelede oyuncular arasında başlayan kavgaya mücadelenin yan hakemi de dahil oldu. Hakem koşarak bir futbolcuya yumruk attı.

9 Ndiaye Galatasaray'da kalmak istiyor Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, gelecek sezon da sarı-kırmızılı takımda kalmak istediğini yönetime bildirdi. G.Saray cephesi oyuncuyu 1 yıl daha kiralayabilir.