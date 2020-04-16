Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı oyuncusu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından gençlere seslendi.

Senegal’de gençlerin onu örnek almaması gerektiği yorumu üzerine bir değerlendirme yapan Mbaye Diagne, "En büyük hayalim Mekke'ye gitmek. Eğer gidersem, küpelerimi çıkaracağım. Dövmelerimi ise çıkaramam ama genç insanların bunu yapmamasını rica ediyorum." dedi.

Senegalli oyuncu ayrıca, "Benim için neyin doğru olduğunu biliyorum. Kötü şeylere oranla, iyi şeyler yapıyorum. Her şeyi bilerek yapıyorum." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPORLU BADOU’DAN TEPKİ

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ise Diagne'ye, "Tanrı seni zengin insanlar arasına seçtiyse, etrafını güzel insanlarla doldurmalısın. Statüne, zenginliğine rağmen sana gerçeği söyleyen insanları etrafına doldur çünkü bu önemli. Biz diğer insanlara örnek olmalıyız." mesajını yolladı.

KADINA ‘EN SON NE ZAMAN SEKS YAPTIN’ DİYE SORDU

Bonservisi Galatasaray'da olan ve kiralık gittiği Club Brugge'de koronavirüs salgını öncesinde kadro dışı durumda çalışmalarını sürdüren Mbaye Diagne, son hareketiyle ülkesinde bir kez daha tartışma yarattı.

Instagram'ı yoğun şekilde kullanan Diagne, genç bir kadınla yaptığı canlı yayında "İlk kez ne zaman seks yaptın?" diye sordu ve kadının çok utanarak yayından çıkmasının ardından tepkilerin hedefinde kaldı.

TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ ALDI

Senegal basını, ülkede evlilik dışı cinsel birlikteliğin yasak olduğunu vurgulayarak, Diagne'nin böyle bir soruyu rahatlıkla sormasının kabul edilemez olduğunu yazdı ve Nijerya'nın ünlü isimlerinden de tepki geldi.

Senegalli şarkıcı KetcHup, Diagne'yi hedef alırken, "Zenginsin diye her şeye iznin yok. Böyle bir soruyu kızına sorabilir misin? Ülkemi tanıyamıyorum. Böyle insanları nasıl referans olarak alıyorlar, anlamıyorum. Devlet hemen cezasını kesmeli." ifadelerini kullandı.