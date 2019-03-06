Diagne: Eskisinden iyi döneceğim

Devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasay'a transfer olan Diagne, şu ana kadar gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Senegalli golcü, eleştirilere rağmen eski günlerine döneceğini ifade etti.

"ALLAH'A ŞÜKÜR KENDİME GÜVENİYORUM"

"Müslümanım ve Allah'a inancım tam" diyen golcü futbolcu, "En iyi hâlimi yansıtamadım ama beni küçümsemeyin. Eleştiriler herkes için iyidir. Ben başımı dik tutuyorum. Allah'a şükür kendime güveniyorum. İnşallah öncekinden güçlü bir şekilde döneceğim" ifadelerini kullandı.

11 milyon euro bedelle Galatasaray'a transfer olan Diagne, Kasımpaşa formasıyla sezonun ilk yarısında 20 gol attı. Senegalli futbolcu büyük umutlarla geldiği sarı-kırmızılı takımda sadece 1 gol atabildi.

Form durumunda büyük düşüş gözlenen Diagne'nin hem fiziksel hem de psikolojik olarak eski günlerine gelmesi için yoğun mesai harcanıyor.