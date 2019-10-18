Diagne: Falcao'nun başarılı olması zor

Yaz transfer döneminde Falcao'yu kadrosuna katan Galatasaray, olayların adamı Diagne'yi Belçika ekibi Club Brugge'e kiraladı.

Belçika basınına bir röportaj veren 27 yaşındaki Senegalli golcü, sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı forveti hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

"İŞİ HİÇ KOLAY DEĞİL"

Falcao'nun Galatasaray'da başarılı olmasının zor olduğunu dile getiren Diagne, şöyle konuştu: "Galatasaray benim yerime Radamel Falcao'yu aldığında karıma dedim ki: 'Bak göreceksin, işi hiç kolay olmayacak. Tekniği benden daha iyi. Ama top alamazsa, gol atamaz.' Adama top atmıyorlar. Sorun şu ki Galatasaray'da herkes kendisi için oynuyor."

Sarı-kırmızılı taraftarlara sitem eden Senegalli, "Galatasaray taraftarı dünyanın en iyi taraftarı olduğunu düşünüyor ve taraftarlar her maçın kazanılmasını istiyor. Maçta etkisiz kalırsanız ve sizden istenen golleri atamazsanız taraftar sizi her zaman eleştirir ve pek de iyi davranmaz." ifadelerini kullandı.