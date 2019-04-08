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Diagne: Fenerbahçe'ye gol atacağım

Yeni Malatyaspor karşısında hat-trick yapan Diagne, Fenerbahçe derbisinde de gol atacağını ifade etti.

Diagne: Fenerbahçe'ye gol atacağım
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Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne, bir türlü beklenen performansı gösteremese de son oynanan Yeni Malatyaspor karşısında 3 gol atarak moral buldu.

İLK YARIDA F.BAHÇE'YE 2 GOL ATMIŞTI

Senegalli golcü aynı performansı Kadıköy'de de sergileyip sarı-lacivertli ekibe gol atacağını söyledi. 

Süper Lig'in ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla Kadıköy deplasmanında mücadele eden Diagne, 2-2 biten karşılaşmada ağları 2 kez sarsmıştı. Harun Tekin'e 2 gol atan 27 yaşındaki forvet, bu kez aynısını Galatasaray'la yapacağını iddia etti.

Ligde 25 golü bulunan Diagne, "Kadıköy'de yine Fenerbahçe'ye gol atarım" şeklinde konuştu.

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