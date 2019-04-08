Diagne: Fenerbahçe'ye gol atacağım

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne, bir türlü beklenen performansı gösteremese de son oynanan Yeni Malatyaspor karşısında 3 gol atarak moral buldu.

İLK YARIDA F.BAHÇE'YE 2 GOL ATMIŞTI

Senegalli golcü aynı performansı Kadıköy'de de sergileyip sarı-lacivertli ekibe gol atacağını söyledi.

Süper Lig'in ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla Kadıköy deplasmanında mücadele eden Diagne, 2-2 biten karşılaşmada ağları 2 kez sarsmıştı. Harun Tekin'e 2 gol atan 27 yaşındaki forvet, bu kez aynısını Galatasaray'la yapacağını iddia etti.

Ligde 25 golü bulunan Diagne, "Kadıköy'de yine Fenerbahçe'ye gol atarım" şeklinde konuştu.