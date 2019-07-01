Diagne: Galatasaray'da kalıyorum

Adı Suudi Arabistan takımlarıyla anılan Diagne, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla takımda kalacağını ifade etti.

"ARABİSTAN'A GİTMİYORUM"

Diagne'yi satarak transfer bütçesi oluşturmayı hedefleyen Galatasaray'ın planları suya düştü. Sosyal medya hesabından sitemkar bir mesaj yayınlayan 27 yaşındaki futbolcu, ayrılmayacağını belirtti.

"Arabistan'a gitmiyorum" diyen Diagne'nin açıklaması şu şekilde: "4 yıllık sözleşmem var, kalmaya karar verdim çünkü hakkımda çok konuşuyorsunuz. Nereye gideceğime ben karar veririm. Arabistan’a gitmiyorum, anladınız mı?"

Galatasaray, Diagne'yi 15 milyon euroya satarak hem yeni bir golcü almak hem de transfer bütçesinde artıya geçmeyi hedefliyordu. Diagne'nin bu kararı sarı-kırmızılı takımın transfer planlarını değiştirecek gibi görünüyor.

PAYLAŞIMIN BİRİNİ SİLDİ

Öte yandan Diagne bu şaşırtıcı açıklamaların ardından "4 yıllık sözleşmem var. Kalmaya karar verdim" şeklindeki paylaşımı sildi.

Golcü futbolcu "Arabistan'a gitmiyorum. Nereye gideceğime ben karar veririm, anladınız mı?" paylaşımını ise hesabından kaldırmadı.



