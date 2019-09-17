Diagne, Galatasaray maçı öncesi çok hırslı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabı ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yaz döneminde Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne, ayrılığından sonra Galatasaray'a karşı ilk kez forma giyecek.

Club Brugge teknik direktörü Philippe Clement, Mbaye Diagne'yi Cercle Brugge maçının son dakikalarında oyuna sürerek ilk kez forma şansı verdi.

Diagne, Galatasaray maçı öncesi hocasıyla görüşerek ilk 11'de oynama istediğini dile getirdi.

"GALATASARAY'A KARŞI OYNAMAK İSTİYORUM"

Clement ile yaptığı görüşmede "Galatasaray'a karşı oynamak, ilk 11'de görev almak istiyorum. Galatasaray'ı tanıyorum, biliyorum. Artı ve eksilerinin çok iyi farkındayım" ifadelerini kullandı.

Senegalli golcünün Anderlecht yerine Club Brugge'ü tercih etmesinde bu eşleşme ve Şampiyonlar Ligi faktörü vardı.

"DİAGNE'NİN MOTİVASYONU VAR"

Basın toplantısında Diagne'nin Galatasaray'a karşı oynayacak olmasını yorumlayan Clement, "Antrenmanda onu izledim, Diagne'nin motivasyonu var. Maçta neler olacağını göreceğiz. Biz genç futbolcularımızla neler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz. Oyuncularıma da söyledim. Her maça korkmadan dirençli olarak çıkmalarını istiyorum. Deplasmandan puanlar almamız gerekiyor. 3 puanı istiyoruz." dedi.