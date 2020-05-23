Diagne, geleceği hakkında konuştu

Galatasaray'ın, 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne, sarı-kırmızılılarda sergilediği performans ile beklenenin altında kalırken, disiplinsiz davranışlarıyla da gözden düşmüştü.

Cimbom'un Club Brugge'a kiraladığı Senegalli, orada da istenmeyen adam oldu. Belçika ekibinde kadro dışı kalan ve sözleşmesi sona erdiği için sarı-kırmızılılara dönen Diagne, The Guardian'a açıklamalarda bulundu.

''KENDİME KULÜP BULURUM''

Ligin sona ermesiyle birlikte sarı-kırmızılı ekibe geri gelen ancak geleceği netlik kazanmayan Senegalli futbolcu, konuyla ilgili olarak şu şekilde konuştu:

''Galatasaray için oynamaktan ötürü mutlu olurum. Ancak, beni kadroda görmek isteyip istemeyeceklerini bilmiyorum. Henüz Galatasaray'dan kimseyle konuşmadım. Bazı insanlar, Galatasaray'ın çok maaş alan oyuncuları göndermesi gerektiğini söylüyor. Kimi kastettiklerini bilmiyorum. Galatasaray'ın beni satmaya ihtiyacı varsa, kendi stilime uygun bir kulübü hemen bulurum.''







''BEN KUDRETLİYİM''

Öte yandan futbol stiliyle ilgili de konuşan Diagne, ''Ben kudretli ve kuvvetli biriyim. Top saklarım, topsuz oyunu iyi oynarım, hava toplarında iyiyim ve yakaladığım pozisyonu atarım. Tüm bildiklerim bunlar. Galatasaray'da veya başka bir yerde... Tekrar oynamaya başladığım zaman arka arkaya goller atacağımı göreceksiniz.'' ifadelerini kullandı.