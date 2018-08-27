Diagne: Gol kralı olmak istiyorum

Yeni sezon öncesi DHA'ya verdiği özel röportajda, "20 golün altına düşmek istemiyorum" diyen 26 yaşındaki golcü, bu iddiasını ilk 3 haftadaki performansıyla sürdürdü.

"GOLÜN ALTINA DÜŞMEK İSTEMİYORUM"

"Bu sezonki hedeflerimden birisi de atabildiğim kadar çok gol atmak. 20 golün altına düşmek istemiyorum, daha fazla atmak istiyorum. Ama tabii ki bu sadece performans olarak benimle alakalı bir durum değil. Takım olarak iyi bir sezon geçirmemiz gerekiyor ki onların da yardımıyla ben de attığım gollerle takıma yardımcı olayım. Umarım takım olarak her şey istediğimiz gibi gider ve çok iyi bir sezon geçiririz. Hem kişisel hem de takım olarak hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz."

"GOL KRALI OLMAK İSTİYORUM"

"En büyük hedeflerimden biri de gol krallığı. Geçen sene forma giydiğim 17 maçta 12 gol attım. Bu sezon tüm maçlarda oynamak gibi bir hedefim var. Bütün maçlarda forma giyebilirsem hedeflerimi de gerçekleştirmiş olacağım."