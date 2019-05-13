Diagne: Herkesten özür diliyorum

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Diagne hatasını anladı.

Çaykur Rizespor maçında Sinan Gümüş'le penaltı atışını kullanmak için tartışma yaşayan Diagne, Instagram hesabından açıklamalar yaptı.

Taraftarları mutlu etmek adına bazen sinirlerine hakim olamadığını belirten Diagne, "Şampiyonluk yolunda benim ve takımım için kritik bir maçta sonuca ulaşmayan penaltı ile çok üzüldüm. Elimden gelenin fazlasını yapmak ve belki de hatamı telafi etmek için sinirlerime hakim olamadım. O anların gerginliği ile başta hocamız olmak üzere kırdığım herkesten özür dilerim. Daha iyiyi, başarıyı ve kazanmayı ve bize inananları mutlu etmeyi çok istiyorum. Sadece kazanmakla ilgileniyorum, şampiyon olmak istiyorum." sözleriyle duygularını dile getirdi.