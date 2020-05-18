Diagne fotoğraftan hocasını sildi, kendisini koydu

Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

Trabzonspor'da sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Abdülkadir Ömür ile Fransız ekiplerinden Nice'in ilgilendiği öğrenildi.

Fortuna Düsseldorf forması giyen milli oyuncumuz Kaan Ayhan, geri dönen Bundesliga'da koronavirüs önlemleri ile futbolun sahada nasıl olduğu hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Pablo Neymar, futbola ne zaman döneceklerini bilmemenin endişe verici olduğunu belirtti.

Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Trabzonspor'la mücadele edecek Fenerbahçe'de yöneticiler, maç takviminin bir an önce belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe, Gökhan Gönül ile Caner Erkin'in peşini bırakmıyor. Yönetimin, iki futbolcuya da yıllık 850 bin euro garanti para teklif ettiği öğrenildi.

Club Brugge'da süresiz olarak kadro dışı bırakılan Diagne, şampiyonluk karesinde yer almaması üzerine teknik direktör Clement'in olduğu yere kendi fotoğrafını yerleştirdi.

1 Neymar: Futbola dönmek için sabırsızlanıyorum Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Pablo Neymar, futbola ne zaman döneceklerini bilmemenin endişe verici olduğunu belirtti.

2 F.Bahçe'nin Gökhan'la Caner'e yaptığı teklif Fenerbahçe, Gökhan Gönül ile Caner Erkin'in peşini bırakmıyor. Yönetimin, iki futbolcuya da yıllık 850 bin euro garanti para teklif ettiği öğrenildi.

3 Beşiktaş'tan armalı maske kararı Beşiktaş yönetimi, korsan satışa engel olmak adına kulüp mağazası üzerinden armalı maske çıkarmaya hazırlanıyor.

4 Fenerbahçe: Türkiye Kupası'nın takvimi belli olsun Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Trabzonspor'la mücadele edecek Fenerbahçe'de yöneticiler, maç takviminin bir an önce belirlenmesi gerektiğini söyledi.

5 Sumudica: Lig oynanmazsa intihar ederim Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, liglerin yeniden başlatılma kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

6 Gizem Karadayı'dan genç voleybolculara öğütler Galatasaray'ın milli voleybolcusu Gizem Karadayı, voleybolcu gençlere 'Eğitimi ihmal etmeyin ve çok çalışın' dedi.

7 Diagne fotoğraftan hocasını sildi, kendisini koydu Club Brugge'da süresiz olarak kadro dışı bırakılan Diagne, şampiyonluk karesinde yer almaması üzerine teknik direktör Clement'in olduğu yere kendi fotoğrafını yerleştirdi.

8 Chelseali Callum Hudson-Odoi tutuklandı Chelsea ve İngiltere Milli Takımı'nın gelecekteki en büyük yeteneklerinden biri olması beklenen Hudson-Odoi'nin, karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.

9 Johansson: Türkiye'de şike konuşulduğunu duydum 2005-2007 yılları arasında Malatyaspor forması giyen Sebastian Johansson, Türkiye'de oynadığı dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.