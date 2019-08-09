Diagne için Spartak Moskova devrede

Senegalli golcü Diagne'yi elinden çıkarmayı planlayan Galatasaray, henüz bir takımla anlaşma sağlayamadı.

Uzun süre Suudi Arabistan ekipleriyle görüşen sarı-kırmızılılar, sonuç alamayınca rotayı İngiltere'ye çevirmişti. Ancak Aston Villa'nın Diagne'den vazgeçmesi sonrası 27 yaşındaki oyuncu yine Galatasaray'da kaldı.

RUSLAR İNDİRİM BEKLİYOR

Diagne için devreye giren son takım ise Spartak Moskova oldu. Ruslar, oyuncunun bonservisini ve istediği maaşı sordu.

Galatasaray'dan 2 milyon 350 bin euro kazanan golcü futbolcunun, Rus kulübünden 3 milyon euro maaş talep ettiği ifade edildi. Diagne için ise istenen bonservis bedelinin 13 milyon euro olduğu da iletildi.

Spartak Moskova cephesinin Diagne'nin yıllık maaşını fazla bulduğu, pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

Senagalli futbolcunun maaşında indirime gitmesi durumunda transferin gerçekleşebileceği aktarıldı.