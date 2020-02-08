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Diagne idmanlara çıkmaya başladı

Club Brugge, G.Saray'ın FIFA tehdidi üzerine Diagne'nin kiralama bedelini ödeme kararı aldı. Ayrıca hocasından özür dileyen Senegalli futbolcu, kulüp tarafından affedildi.

| Haber Merkezi
Diagne idmanlara çıkmaya başladı
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Galatasaray'da Diagne'den iyi haber geldi.

Hocasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılan ve antrenmanlara bile alınmayan Senegalli futbolcu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek G.Saray yönetimiyle görüşmüştü.

İDMANLARA BAŞLADI

Yönetimle yaptığı toplantı sonrası teknik direktörü Clement’ten özür dileme kararı alan Diagne, affedildi.

Belçika ekibiyle antrenmanlara çıkmaya başlayan 28 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Brugge'de forma giyecek.

1 MİLYON EUROYU ÖDEYECEKLER

Öte yandan sarı-kırmızılılar, Diagne'nin kiralama bedelini ödemeyen Club Brugge'ü FIFA'yla tehdit edince istediğini aldı.

Belçikalılar, 1 milyon euroyu bu hafta içinde göndereceğini kulübe bildirdi.

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