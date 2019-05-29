Diagne: İdolüm Balotelli

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, ülkesinin 2sTV adlı televizyon kanalında yayınlanan Encore+ programına flaş açıklamalarda bulundu.

Bu sezon fileleri 30 kez sarsan ve Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olarak tarihe geçen yıldız isim, idolünün Mario Balotelli olduğunu söyledi.

Diagne, İtalyan santrfor hakkında şu ifadeleri kullandı: "Mario Balotelli, benim futboldaki yegane idolüm. İkimizin de ortak noktası siyahi olmamız. Biliyorsunuz ki siyahi futbolcular sıklıkla ırkçılığa maruz kalıyor. Onun bu durum karşısında gösterdiği cesareti takdir ediyorum. Ayrımcılığa karşı mücadele etme biçimini çok beğeniyorum."