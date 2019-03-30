Diagne ile Mitroglou koşulara başladı

VAR nedir, nasıl çalışır?

1 Fenerbahçe’nin adını kullanarak dolandırıcılık yaptı Fenerbahçe'nin kulübe maddi kaynak sağlamak için başlattığı 'FENER OL' kampanyasından yararlanmak isteyen O.Ç. isimli bir dolandırıcı, taraftara 20 bin 650 TL karşılığında 3 adet forma sattı.

2 Galatasaray gurbetçilerin peşinde Fatih Terim'in isteği üzerine bir süredir yurt dışında gurbetçi futbolcuları takip eden G.Saray scout ekibi, 4 isimle prensip anlaşmasına vardı.

3 Galatasaraylı Emirhan'dan Fair-Play örneği Galatasaray'ın U14 takımında forma giyen Emirhan Kayar, gole giderken rakibini yerde görünce topu taca attı.

4 Muhabiri dudağından öpen boksörün lisansı askıya alındı Kendisiyle röportaj yapan kadın muhabir Jennifer Ravalo'yu dudağından öpen Kubrat Pulev'e kötü haber geldi. Kaliforniya Eyalet Spor Komisyonu Bulgar boksörün lisansını askıya aldı.

5 Irina Morozyuk Rize'de tarzını değiştirdi Ç.Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, Türkiye'ye gelince tarz değişikliğine gitti. Rize'nin yengesi, paylaşımlarıyla eşinden daha fazla gündem olmayı başardı.

6 Beşiktaş'ta 4 isimle yollar ayrılıyor Beşiktaş yönetimi, gelecek sezon Roco, Mirin, Adriano ve Larin'i kadroda tutmayı düşünmüyor. Yönetici Umut Güner, 4 ayrı ülkeden 4 kulüple görüşme halinde.

7 Fenerbahçe'den Juan Mata girişimi Fenerbahçe, sezon sonunda Manchester United'la sözleşmesi sona erecek olan Juan Mata'nın peşine düştü. İspanyol yıldızın Soldado'yu arayarak kulüp hakkında bilgi istediği öğrenildi.

8 Eintracht Frankfurt Karius'u istiyor Olympiakos'un ardından Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı da Karius'un peşine düştü. Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Alman kalecinin sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

9 Galatasaray'da Babel sesleri Geçtiğimiz günlerde İstanbul fotoğrafı paylaşan Ryan Babel'in Galatasaray'la el sıkıştığı ortaya çıktı.