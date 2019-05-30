Diagne: Juventus isterse giderim

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Süper Lig'de 30 gol atarak krallık tacını takan Diagne'den, transfer itirafı geldi. Senegalli forvet, teklif gelmesi halinde Juventus'a gideceğini ifade etti.

IGFM'e özel bir röportaj veren Diagne, Juventus'la hala iletişim halinde olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Juventus'la devamlı temas hâlindeyim. Avrupa'nın en iyi golcüleri arasında olduğumu duymak, benim için büyük bir gurur. Juventus da beni arayıp tebrik etti. Açıkçası onlarla çok iyi bir ilişkimiz var."





JUVENTUS'A HAYIR DİYEMEM

Juventus'un kendisine çok yardımcı olduğunu dile getiren Senegalli isim, "Juventus çok sevdiğim bir takım ve orada oynarken bana çok yardımcı oldular. Juventus'tan teklif gelirse hiç düşünmeden kabuk ederim. Onlar, çok büyük bir kulüp." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın kendisini satmak istemesi durumunda en iyi teklife cevap vereceğini belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Attığım 30 golün üzerine söylenecek hiçbir şey yok. Eğer Galatasaray'dan ayrılmam gerekirse bana en yüksek maaşı teklif eden kulübe gideceğim. Zira bir ailem var ve onlar için para kazanmam gerekiyor." diyerek sözlerini noktaladı.