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Diagne kadro dışı bırakıldı

PSG maçında kaçırdığı penaltı sonrası soyunma odasında takım arkadaşlarıyla kavga eden Diagne, kadro dışı bırakıldı. Kararı teknik direktör Phillippe Clement açıkladı.

| Haber Merkezi
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Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiralık olarak gönderdiği Diagne, Belçika'da da istenmeyen adam oldu.

PSG maçında kazanılan penaltıyı atmak için takım arkadaşının elinden zorla topu alan Senegalli forvet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamamış ve Brugge maçı 1-0 kaybetmişti.

Karşılaşmanın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarıyla yumruk yumruğa kavga eden 28 yaşındaki futbolcu kadro dışı bırakıldı.


DAVRANIŞLARINI GÖZLEMLEYECEĞİZ

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan teknik direktör Clement, hafta sonunda oynanacak Antwerp maçında golcü futbolcunun kadroda yer almayacağını duyurdu.

Clement, "Mbaye'nin davranışlarını gözlemleyerek, ilerleyen süreçte yeni bir karar verebiliriz" dedi.

Diagne soyunma odasında kavga etti haberi

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