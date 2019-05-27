Diagne kutlamalara neden katılmadığını açıkladı

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Mbaye Diagne konu hakkında bir açıklama yaptı.

Sezonu 30 golle tamamlayan Senegalli futbolcu, takımının şampiyonluk kutlamalarına katılamamıştı. Galatasaraylı taraftarlar Diagne'ye bu nedenle sert tepki göstermiş hatta kutmalarda adı anons edilince ıslıklanmıştı.

Diagne'nin kutlama sabahı paylaştığı bir fotoğraf:

AİLEVİ NEDENLERDEN DOLAYI KATILAMADIM

Golcü futbol tüm bu yaşananlara sosyal medyadan cevap verdi. Diagne'nin açıklaması şu şekilde:

"Bu satırları yöneticisinden futbolcularına, teknik heyetinden yardımcılarına ve özellikle de muhteşem taraftarlarına kadar Galatasaray'ı seven herkes için yazıyorum. Ne yazık ki çok ciddi ailevi problemlerimden ötürü geçtiğimiz cumartesi günkü kutlamalara katılamadım ve bundan ötürü büyük bir üzüntü yaşıyorum. Her şeyden önce elde ettiğimiz zaferlerin sevincini birlikte yaşamanın gururu ve tatminini yaşayamadığım için üzgünüm. Ama en önemlisi de bu önemli başarıları tam anlamıyla paylaşamamak beni kahretti.





Bu takıma yalnızca birkaç ay önce geldim ama kulübün büyüklüğünü hemen anladım. Bu takımın bir parçası olmaktan ötürü de gururluyum. Beni anlayacağınızdan eminim ve size kendimi affettirmek için her şeyi yapacağım. Özellikle de çok gol atarak... Bazı gazeteciler hakkımda yanlış şeyler yazmış ama ben Galatasaray'ın oyuncusuyum ve burada olmaktan çok mutluyum. Şu anda da Afrika Uluslar Kupası'na hazırlanıyorum."