Diagne: Oyunum Mario Balotelli'ye benziyor

Galatasaray'dan Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne, Belçika basınına açıklamalarda bulundu.

"BANA MARİO DİYE SESLENİN"

DHnet'e konuşan Mbaye Diagne, kendisine sorulan, "Takım arkadaşlarına, 'Bana Mario diye seslenin' demişsin. Bunun nedeni nedir?" şeklinde gelen soruya, "Oyunum Mario Balotelli'ye benziyor. Balotelli kadar çok gol atamıyorum, bu doğru ama önümüzdeki maçlarda daha çok gol amaya başlayacağım." cevabını verdi.

"ATTIĞIM GOL SAYISI BENİ TATMİN ETMİYOR"

Diagne, "Attığım gol sayısı beni tatmin etmiyor. Teknik direktörüm performansımdam memnun ama bence çok fazla gol fırsatı kaçırdım. Daha çok çalışacağım ve önümüzdeki maçlarda goller atmaya başlayacağım." ifadelerini kullandı.

Belçika medyası tarafından "Süper yedek" lakabı takılan Mbaye Diagne, "Sıradaki hedefim, düzenli olarak ilk 11'de forma giymek." açıklamasını yaptı.