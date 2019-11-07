Diagne, PSG maçında penaltı kaçırdı

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Fatih Terim 17 yıl sonra yine 6-0 yenildi

6 Kasım 2002'de Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Galatasaray, tam 17 yıl sonra aynı tarihte, aynı skorla bir kez daha mağlup oldu. Bugün olduğu gibi yıllar önce de takımın başında Fatih Terim vardı.