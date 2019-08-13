Ensonhaber.com'a dön

Diagne Rusya'dan gelen teklifi reddetti

G.Saray'ın göndermek istediği Mbaye Diagne'ye bu sefer de Dinamo Moskova talip oldu. Senegalli oyuncu, Rus ekibinin yaptığı 13 milyon euroluk teklifi ülkede ırkçılık olduğu gerekçesiyle reddetti.

| Haber Merkezi
Diagne Rusya'dan gelen teklifi reddetti
Yorum Yap

Galatasaray'da Diagne bilmecesi devam ediyor.

Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan ve İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa ile bir süredir adı anılan Mbaye Diagne'nin son talibi Rus ekibi Dinamo Moskova oldu. 

GİTMEK İSTEMİYOR

Rusya'dan gelen 13 milyon euroluk teklif sarı-kırmızılılara umut olsa da 27 yaşındaki futbolcu Rusya'ya gitmek istemiyor.

Nedeni ise Rusya'da siyahi futbolculara yönelik yapılan ırkçı saldırılar.

Galatasaray yönetiminin, Moskova ekibine gitmek istemeyen Diagne'yi ikna etmek için özel görüşmeler yaptığı belirtildi. 

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM