Diagne sağlık kontrolünden geçti

Yanal: Slimani'nin Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamış

1 Sivasspor, Bojan Krkic ile anlaştı Sivasspor, Stoke City forması giyen Bojan Krkic ile her konuda anlaşmaya vardı. Sivas ekibi, İspanyol yıldızla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

2 Miha Zajc Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Empoli forması giyen Miha Zajc'i renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine Salih Uçan artı bir miktar para verecek.

3 Nantes Kulübü Sala'yı unutmadı Nantes ile Saint Etienne arasında oynanan maçın 9. dakikasında Emiliano Sala için anma töreni düzenlendi.

4 Boşta olan futbolcular hala takım bulamadı Aralarında Sabri Sarıoğlu ve Batuhan Karadeniz gibi isimlerin de bulunduğu futbolcular, Ocak ayı transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamadı.

5 Diagne'nin toplam maliyeti Galatasaray'ın Diagne transferi için Kasımpaşa'ya ödeyeceği ücret belli oldu. 12.8 milyon euro karşılığında el sıkışan Cimbom, sezonu şampiyon olarak tamamlarsa Paşa'ya 3 milyon euro daha verecek.

6 Tolgay Twitter'da temizlik yaptı Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, geçtiğimiz yıl olaylı geçen derbi sonrası attığı tweeti sildi.

7 Slimani ayrılmak istemiyor Slimani'yi göndererek forvet transferi yapmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, Cezayirli futbolcunun takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle amacına ulaşamadı.

8 Maicon giderse Luyindama gelecek Diagne ve Mitroglou'yu kadrosuna katan Galatasaray, transferin son günü stoper takviyesi de yapabilir. Sarı-kırmızılılar Maicon eğer Japonya'ya gitmeyi kabul ederse Luyindama'yı kadrosuna katacak.

9 Mitroglou İstanbul'da Galatasaray'ın Marsilya'dan kiraladığı Kostas Mitroglou İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçecek olan Yunan golcü daha sonra sözleşme imzalayacak.