Diagne, Şener ve Ozornwafor kadroya alınmadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor çarşamba günü Ankara'da karşı karşıya gelecek.
Galatasaray geçen sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşırken, Akhisarspor Türkiye Kupası'nda final oynadı.
Sarı-kırmızılılar, Akhisarspor ile yarın oynayacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
GALATASARAY'IN BAŞINDA LEVENT ŞAHİN GÖREV ALACAK
Akhisarspor maçında sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer alacak.
Süper Lig'de geride kalan sezonun 33. haftasında oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcı antrenör Hasan Şaş, Akhisarspor maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.
Öte yandan, Afrika Uluslar Kupası'nda finalde mücadele eden ve salı günü Türkiye'ye dönen Senegalli golcü Mbaye Diagne, Akhisarspor karşısında forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Adem Büyük, Ahmet Çalık, Atalay Babacan, Christian Luyindama, Emre Mor, Erencan Yardımcı, Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Jimmy Durmaz, Konstantinos Mitroglou, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Mustafa Kapı, Okan Kocuk, Ömer Bayram, Ryan Donk, Ryan Babel, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo.