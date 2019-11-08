Diagne soyunma odasında kavga etti

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, Belçika'da gündemden düşmüyor.

PSG ile oynanan maçta Vanaken'in elinden topu alıp penaltıyı kullanan ve topu kaleciye nişanlayan Senegalli futbolcunun, soyunma odasında takım arkadaşlarıyla kavga ettiği ifade ediliyor.

"GALATASARAY'A DÖNSÜN"

Belçika basınından Het Laatste Nieuws'ün haberine göre, maçın hemen ardından soyunma odasında Diagne ile diğer futbolcular arasında kavga çıktı. Bunu gören yardımcı antrenörlerden biri, kavgayı ayırmak için müdahalede bulundu ve çıkan arbedede yumruk yedi.

28 yaşındaki Diagne'nin, ertesi gün takım arkadaşlarından özür dilediği belirtiliyor. Fakat Vanaken'in, genel menajer Vincent Mannaert'e gidip hoşnutsuzluğunu dile getirdiği ve Diagne'nin takımdan gönderilmesini talep ettiği aktarıldı.

Senegalli oyuncuyu topa tutan Belçika basını, "Bu kabul edilemez, sorumsuz, egoist, bencil. Diagne, kalan aylarını tribünde geçirsin. Güzel giden akşamda her şeyi batırdı, bu nasıl bir bencillik! Bu oyuncu derhal Galatasaray'a dönsün." yorumunu yaptı.