Diagne Suudi Arabistan yolcusu

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan 10+3 milyon euroya transfer ettiği Diagne, toplamda 30 gol atsa da ortaya koyduğu performansla taraftarları tatmin etmemişti.
Zaman zaman ıslıklanan tecrübeli futbolcu, şampiyonluk kutlamalarına da katılmayarak taraftarı iyice kızdırmıştı.
YENİ TEKLİF 13 MİLYON EURO
Araplardan gelen teklif üzerine 28 yaşındaki futbolcuyu satma kararı alan Cimbom, uzun süren görüşmelerin ardından anlaşma sağlayamamış, bunun üzerine de Diagne sosyal medya hesabından takımda kalacağını açıklamıştı.
Ancak Diagne'yi Afrika Kupası'nda yakından takip eden Araplar, Galatasaray'a yeni bir teklif sundu.
Suudi Arabistan’ın Al Nassr Kulübü, sarı-kırmızılılara 13 milyon önerdiği öğrenildi.
Tarafların kısa süre içerisinde anlaşma sağlaması bekleniyor.