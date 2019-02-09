Diagne: Trabzonspor'a golüm var

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Senegalli forvet Mbaye Diagne, Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçirmek için sabırsızlanıyor.

Galatasaray'ın ara dönemdeki golcü transferi Mbaye Diagne, Kasımpaşa'dan kalan men cezasını tamamladı.

Başarılı futbolcu, Pazar akşamı oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasında 11'de yer alacak ve ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek.

İLK GOLÜMÜ TRABZON'A ATACAĞIM

Başarılı oyuncu, "Galatasaray forması altında ilk golümü Trabzon'a atacağım" diye konuştu.

Senegalli yıldız, ligin ilk yarısında 20 gol atmış ve oynadığı 17 maçın 14'ün de skor üretmeyi başarmıştı. Başarılı futbolcunun iki de asisti bulunuyor.