Diagne transferine yolsuzluk engeli

Diagne'yi Arap kulüplerine satmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, hiç beklemediği bir şokla karşılaştı.

Al Nassr ve Al Shabab takımlarıyla görüşen sarı-kırmızılılar, yapılan pazarlıklar sonucu rakamı 15 milyon euroya kadar çıkarmıştı.

Ancak Suudi Arabistan hükümetinin aldığı bir karar, tüm planları altüst etti.

YÖNETİMLER DEĞİŞİYOR

Hükümetin, futbol kulüplerinde yaşanan yolsuzluklar üzerine harekete geçtiği ve kulüp yönetimlerinin değiştirilmesi için talimat verdiği öğrenildi. Bu durum, Diagne transferini de çıkmaza soktu.

Bu durum karşısında hem G.Saray'ın hem de Senegalli forvetin, talep ettiği rakamları yeni yönetimlerden alıp alamayacakları merak konusu oldu.

Diagne’yi satıp transferde işini erkenden bitirmek isteyen sarı-kırmızılıların, yeni bir pazar arayışına gireceği konuşuluyor.