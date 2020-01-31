Diagne ülkesine gitti

Sezon başında Club Brugge'a kiralık olarak gönderilen Diagne, adeta ortada kaldı.

SENEGAL'E GİTTİ

Disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan ve antrenmanlara bile alınmayan 28 yaşındaki futbolcunun Belçika'yı terk ederek Senegal'e gittiği öğrenildi.

Sezon sonuna kadar ülkesinde kalacak olan tecrübeli oyuncu, ligler bittiğinde Galatasaray'a geri dönecek.

6 AY FUTBOLDAN UZAK KALACAK

Yaklaşık 6 ay futboldan uzak kalacak olan Senegalli oyuncunun gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.