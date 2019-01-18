Diagne ve Elif PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşalı Mbaye Diagne ile Fenerbahçeli Elif Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

3 FUTBOLCU DİSİPLİNE GÖNDERİLDİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor ile oynadığı maçın bitiminde rakibine tüküren Diagne, bu eyleminden dolayı PFDK'ye gönderildi. Kupada Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören Fenerbahçeli Elif, kural dışı hareketi nedeniyle disipline gönderildi.

Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'un Başakşehir ile yaptığı maçta oyundan ihraç edilen Bakary Nimaga da aynı gerekçeyle PFDK'ye sevk edildi. Kayserispor ile Antalyaspor kulüpleri ise Türkiye Kupası maçlarındaki saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.

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